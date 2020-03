Coronavírus: Hyundai Portugal cede viaturas a hospitais de referência

A Hyundai Portugal juntou-se à onda de apoio aos profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate contra a pandemia do coronavírus. A marca decidiu colocar uma frota de viaturas à disposição de hospitais de referência do país.





Em comunicado, a Hyundai Portugal diz que estará a "ajudar as unidades hospitalares de referência e os profissionais de saúde a que consigam assegurar o transporte de medicamentos e equipamentos e, ainda, a efetuar o apoio domiciliário"."O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, o Hospital de São João no Porto, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve são as primeiras unidades hospitalares de referência a receberem viaturas Hyundai", refere ainda o comunicado."No contexto atual que vivemos, sentimos que é nossa obrigação moral apoiar os profissionais de saúde, da forma que nos for possível", explicou Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal.