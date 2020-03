Coronavírus: Idosos dos lares voltam a conversar com a família por videoconferência

As famílias vão poder contactar por videoconferência os familiares em lares de idosos, cujas visitas estão suspensas, através de um programa que o Governo está a desenvolver em parceria com a Altice Portugal.





"Vamos desenvolver um programa com a PT (que passou a chamar-se Altice Portugal) em que vamos colocar equipamentos de videoconferência nestas unidades em que não se podem visitar os idosos para permitir que estejam em comunicação com as famílias", anunciou hoje a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no final de uma reunião com a comissão permanente do setor social, para tentar controlar a disseminação do novo coronavírus, em especial nos lares de idosos onde já se registaram inúmeros casos de infeção entre funcionários e utentes.Esta é a segunda reunião que se realiza nas últimas três semanas entre estas entidades para encontrar medidas para controlar a pandemia, que até hoje já provocou 23 mortos em Portugal.No final do encontro e em declarações aos jornalistas, Ana Mendes Godinho aplaudiu o trabalho dos funcionários dos lares, considerando-os "verdadeiros heróis".Nos últimos dias, vários responsáveis por lares denunciaram problemas na tentativa de controlar a disseminação do novo coronavírus, desde a inexistência de materiais de proteção para os funcionários, como luvas ou máscaras, até à dificuldade em aceder à linha Saúde 24 para despistagem de casos.Desde que o novo coronavírus surgiu, em dezembro do ano passado, que se sabe que os idosos são o principal grupo de risco da doença.A ministra recordou que no final da semana passada foi pedido às instituições que fizessem um levantamento das suas necessidades e que hoje na reunião esse foi um dos temas analisados.A falta de meios humanos é um dos problemas apontados pela União das Misericórdias Portuguesas e pela Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso.Nos últimos dias houve várias notícias dando conta de lares que entraram em situação de rutura.Para ajudar estas instituições, o Governo criou uma equipa de acompanhamento permanente das situações que garante uma articulação entre a Direção-Geral da Saúde, Proteção Civil, Instituto de Segurança Social e autarquias e também o setor social "para dar resposta às situações que vão surgindo nos lares", sublinhou a ministra.O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral de Saúde.Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.