As autoridades italianas registaram nas últimas 24 horas mais 464 vítimas mortais por covid-19. No total, o número de mortos no país subiu para as 25.549.





A pandemia de covid-19 já ultrapassou os 2,6 milhões de infetados e matou mais de 183 mil pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na China.

Além disso, foram confirmados mais 2646 casos positivos de infeção por novo coronavírus, que já atingiu quase 190 mil italianos. Foram ainda registados mais 3033 doentes recuperados.