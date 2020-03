O governo de Itália decidiu encerrar as escolas e universidades até meio do mês de março devido ao surto de coronavírus no país. Segundo a Ansa, a decisão será aplicada nos estabelecimentos de todo o país.





A epidemia do novo coronavírus, detetado na China no final de 2019, já infetou pelo menos 93.076 pessoas em 78 países de todos os continentes, das quais morreram 3.202, segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Em Portugal, há cinco casos positivos.