Coronavírus: Itália estende quarentena para lá do dia 3 de abril

O primeiro-ministro de Itália, Giuseppe Conte, estendeu esta quinta-feira a quarentena a todo o país para além da data estabelecida de 3 de abril. A medida serve para adiar o prazo do término de quarentena, que em algumas regiões italianas expirava já na próxima quarta-feira. Com as decisões tomadas após uma reunião com outros ministros, Conte pretende "evitar o colapso do sistema" em Itália.

"As medidas que tomámos, que provocaram o encerramento da maioria das empresas e das escolas no país, irão prolongar-se quando chegarem ao seu término", anunciou o chefe de governo italiano numa entrevista ao Corriere della Sera.

"Evitámos o colapso do sistema, as medidas restritivas funcionam. É evidente que, quando alcançarmos um pico e os contágios comecem a diminuir, não poderemos voltar a viver a nossa vida como antes de maneira imediata", afirmou ao jornal italiano.

Itália confirmou, esta quarta-feira, mais 475 mortos por Covid-19, num total de 2978. Além disso, foram detatados 4207 casos nas 24 horas anteriores. Agora, são 35.713 os italianos infetados pelo novo coronavírus.