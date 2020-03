Coronavírus: Itália regista 651 mortes nas últimas 24 horas

Morreram, nas últimas 24 horas, 651 pessoas em Itália - um número inferior a ontem (793). O valor total subiu para as 5.476 vítimas mortais no país europeu, anunciaram as autoridades de saúde.



O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.400 mortos em 53.578 casos.





Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados, um aumento de quase mil pessoas.