Coronavírus: Já há vacinas na última fase de testes

A AstraZeneca começou um teste de larga escala em humanos da sua vacina, nos Estados Unidos. Além desta empresa, também a Moderna e a Pfizer estão na fase 3 de testes.





De acordo com o que foi comunicado pela AstraZeneca, o plano é incluir 30 mil adultos no teste. Esta vacina, desenvolvida com a universidade de Oxford, será a que está mais avançada de momento. Além do teste nos Estados Unidos, um teste final para a inoculação está a ocorrer no Reino Unido e poderá dar resultados preliminares já no próximo mês.O teste que deverá agora ser lançado pela AstraZeneca tem data marcada para terça-feira, confirma um dos anestesiologistas que faz parte do projeto, William Hartman. A partir de 7 de setembro, o plano é conseguir testar em 50 pessoas por dia.Este teste já esteve mesmo suspenso e os atrasos estarão relacionados, de acordo com uma publicação local da Florida, com pressões das autoridades de supervisão, tendo em conta dificuldades em agilizar as autorizações necessárias.De acordo com Hartman, contudo, foi dito à universidade onde este trabalha e onde vão ser realizados os testes - a de Wisconsin - que a espera "não tinha nada a ver com segurança" e que foi apenas "um problema operacional".