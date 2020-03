Coronavírus: Lidl quer contratar 500 pessoas para responder a aumento da procura

O Lidl Portugal indica esta sexta-feira, 20 de março, que "face ao aumento exponencial de afluência às suas lojas, o Lidl Portugal está a contratar 500 colaboradores".

Em comunicado, o grupo retalhista refere que "pretende reforçar as equipas das suas 258 lojas e dos seus quatro entrepostos, de norte a sul do país". Adicionalmente, assinala, o Lidl está "há várias semanas" a trabalhar com "os seus fornecedores e os vários parceiros da sua cadeia de valor" por forma a garantir a continuidade do fornecimento de bens aos seus clientes.

A cadeia de supermercado nota que foram implementadas diversas medidas para reforçar a segurança dos colaboradores e dos clientes.

"O Lidl quer fazer a sua parte para salvaguardar a economia, a criação de emprego em momentos como estes é fundamental. As equipas têm feito a diferença ao trabalharem arduamente para garantir que os portugueses encontram nas nossas lojas tudo o que precisam, mas esta é uma época sem precedentes e por isso elas precisam de mais ajuda, pelo país", defende Maria Román, diretora geral de Recursos Humanos do Lidl Portugal.

Também o Mercadão, que assegura as entregas, entre outras empresas, do Pingo Doce, está a debater-se com um aumento muito acentuado de procura.

Nesse sentido, a empresa está a tentar mais do que duplicar o quadro de pessoal, indica, citado pela TSF, Gonçalo Soares da Costa, diretor executivo do Mercadão.

"A nossa equipa tem cerca de 150 pessoas, contudo não é suficiente para fazer face aquilo que tem sido a procura extraordinário que estamos a registar", refere o responsável, adiantando que o Mercadão está a tentar a contratação de 200 a 300 pessoas.

A empresa admite ainda a possibilidade de recorrer às empresas de transporte de passageiros para realizar as entregas, acrescenta.