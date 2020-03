Coronavírus: Lojas CTT em funcionamento mas com horário reduzido

As lojas CTT vão funcionar nos dias úteis entre as 09:00 e as 13:30, com exceção das que estão inseridas nos espaços comerciais e aeroportos, assegurando a prestação de serviços, mas mitigando as hipóteses de contágio, foi anunciado.





"Esta alteração visa a proteção dos colaboradores e dos clientes, mitigando as hipóteses de contágio, não obstante estarem a ser seguidas as recomendações da Direção-Geral da Saúde", explicaram, em comunicado, os Correios.Porém, nos centros comerciais e nos aeroportos, as lojas vão funcionar de acordo com o horário aplicável no espaço em causa.Segundo os CTT, a loja do Aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores, do El Corte Inglês, em Lisboa, da Loja do Cidadão de Lisboa e de Odivelas estarão fechadas.O atendimento nas lojas é feito à porta fechada "para minimizar a permanência de clientes e para garantir o distanciamento" entre cada um, assim apenas podem permanecer no espaço os que estão a ser atendidos.No interior da loja será ainda colocada uma fita sinalizadora por forma a manter a distância de segurança entre o colaborador e o cliente.Por sua vez, os trabalhadores dos CTT poderão utilizar máscaras, luvas e gel desinfetante.Já nos postos de correio "poderão existir alterações nos horários de funcionamento ou encerramento" por decisão dos parceiros que prestam este serviço, ressalvaram os CTT.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 308 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 13.400 morreram.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas.Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.Além disso, o Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.