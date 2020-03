Coronavírus: Luis Sepúlveda em coma e com respiração assistida

O escrito chileno Luis Sepúlveda, infetado com o coronavírus Covid-19, está em coma e com respiração assistida. O chileno tinha estado em Portugal no festival literário Correntes de Escrita dias antes de ser diagnosticado com o vírus.





A notícia está a ser avançada pelo jornal El Español. Sepúlveda está em estado grave no Hospital Universitário Central da Astúrias , em Oviedo. Quando foi internado, o escritor de 70 anos estava "estável".O diagnóstico feito ao escritor levou a que alguns dos portugueses que estiveram estiveram com ele se auto-isulassem por precaução.O escritor e a mulher estiverem na Póvoa de Varzim (distrito do Porto), no festival Correntes d'Escritas, entre 18 e 23 de fevereiro, e os primeiros sintomas surgiram no dia 25, segundo a edição 'online' da publicação, tendo Luis Sepúlveda procurado ajuda médica dois dias depois.A mulher também se encontra em isolamento naquela unidade de saúde, não estando ainda confirmado que está infetada.A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou este quarta-feira o surto de coronavírus Covid-19 como uma pandemia. De acordo com o balanço da OMS há mais de 118 mil casos em 114 países e já morreram 4.291 pessoas.Segundo a Direção-Geral da Saúde, Portugal regista 59 casos positivos.