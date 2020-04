Coronavírus: Madeira com 47 casos, mais dois do que no sábado

O Instituto de Administração da Saúde da Madeira elevou este domingo para 47 o número de infeções por covid-19, no arquipélago, mais dois do que sábado, mantendo-se ativos 46 casos, com o regresso de um recuperado à Holanda.

"Quanto à notificação de casos da covid-19, temos a reportar, desde ontem [sábado], mais dois novos casos positivos, totalizando, à data, 47 casos positivos identificados na Região Autónoma da Madeira mas, no sábado, a região teve o primeiro caso recuperado. Logo os casos ativos neste momento são de 46", explicou a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASaúde) da Madeira, Bruna Gouveia.

No que diz respeito à situação epidemiológica da covid-19, a Madeira teve, até às 18:00 de hoje, 260 casos negativos e oito casos aguardam resultados laboratoriais.

No total foram já identificadas e estudadas 315 pessoas suspeitas, desde 29 de fevereiro.

"Sobre os novos casos reportados hoje, tratam-se de dois doentes na faixa etária dos 50 aos 59 anos, com residência no concelho do Funchal. São dois casos de transmissão local. A investigação epidemiológica identificou, num destes casos, contactos com [outros] importados, anteriormente identificados [turistas holandeses]", disse Bruna Gouveia.

"Estes dois casos tratam-se de contactos próximos do caso reportado ontem de uma grávida", acrescentou.

Dos 46 casos ativos na região, dois estão na Unidade de Internamento para a covid-19, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, um dos quais na unidade de cuidados intensivos, mas os respetivos estados são considerados "estáveis".

Em vigilância ativa estão 643 pessoas, das quais quatro são profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros e, em vigilância passiva, encontram-se 231 pessoas.

Em quarentena obrigatória em alojamento designado estão 308 pessoas, designadamente três na Quinta do Lorde, em Machico, 279 no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz, e 26 no Hotel Praia Dourada, em Porto Santo.

Até às 15:00 de hoje, a Linha SRS24 registou 63 chamadas e, desde 27 de janeiro, apresenta um cumulativo de 5229 chamadas relacionadas com o novo coronavírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 65 mil.

Dos casos de infeção, mais de 233 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 295 mortes, mais 29 do que na véspera (+11%), e 11.278 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 754 em relação a sexta-feira (+7,2%).

Dos infetados, 1.084 estão internados, 267 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 75 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.