Coronavírus: Madeira com mais um caso, uma grávida, e o primeiro doente recuperado

A Madeira registou este sábado mais um infetado por covid-19, uma grávida no primeiro trimestre de gestão, totalizando 45 casos e, pela primeira vez, tem um doente ventilado e um recuperado, anunciaram os responsáveis da saúde da região.

A situação epidemiológica da Região Autónoma da Madeira foi divulgada na conferência de imprensa diária, na qual participam o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, e a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (Iasaúde)do arquipélago, Bruna Gouveia.

"A Madeira tem 45 casos. Dois internados, um nos cuidados intensivos desde esta madrugada (...) mas também temos um doente já recuperado", resumiu o governante madeirense, salientando que "o primeiro doente positivo da Madeira já fez os dois testes negativos".

Este é o caso da "doente de nacionalidade holandesa que se encontra na Quinta do Lorde e tem hoje viagem de regresso", complementou a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde, Bruna Gouveia.

A responsável do Iasaúde explicou que o novo caso notificado hoje "é uma mulher entre os 20 e os 29 anos, com residência atual no Funchal, que se encontra grávida, apresenta sintomas ligeiros e permanece no seu domicílio, sendo acompanhada pelo delegado de saúde do Funchal e o respetivo médico obstetra".

Também referiu que este é "um caso de transmissão local e que a investigação epidemiológica está em curso, estando os contactos a ser investigados durante o dia de hoje".

Uma situação também destacada foi a dos sem-abrigo, que são um grupo de risco, tendo Bruna Gouveia realçado que as 16 pessoas nessa situação que estão no centro de acolhimento temporário criado no Pavilhão dos Trabalhadores, na freguesia de São Martinho, foram testadas "e a totalidade dos testes foi negativo".

Sobre as duas pessoas que se encontram internadas, Bruna Gouveia mencionou que se registou "um agravamento da situação durante a última madrugada" de um dos infetados e o doente teve de ser ventilado e transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos dedicado à covid-19.

"A outra doente internada continua estável e internada na unidade da covid-19", adiantou.

Quanto aos restantes 48 doentes infetados, "28 permanecem no domicílio e os restantes em unidade hoteleira designada", indicou.

Bruna Gouveia apontou que a região tem 242 casos suspeitos negativos, dois casos aguardam resultado laboratorial, "totalizando 289 casos suspeitos e estudados desde o dia 29 de fevereiro".

A região tem hoje a reportar "631 pessoas em vigilância ativa", entre os quais cinco profissionais de saúde e 10 bombeiros, e 282 em auto vigilância, com "diminuição do número associado ao fim do período de isolamento a que estavam sujeitas"

Em alojamento designado estão 284 pessoas, das quais 26 estão no hotel Praia Dourada (Porto Santo), 95 na Quinta do Lorde (Caniçal, Machico)e 153 no Vila Galé (Santa Cruz).

O secretário regional da Saúde ainda destacou a importância da reorganização efetuada no Serviço Regional de Saúde, o que permitiu, entre outros aspetos criar uma linha verde para os suspeitos de infeção com covid-19, "para que circulem e não se cruzem com outros pacientes".

Quanto à chegada de material para os profissionais, nomeadamente testes, assegurou que será distribuído e utilizado "de forma criteriosa".

A covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

Detetado em dezembro de 2019, na China, o novo coronavírus já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde, Portugal regista 266 mortes associadas à covid-19, mais 20 do que na sexta-feira, e 10.524 infetados (mais 638).