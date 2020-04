Coronavírus: Madeira regista 42 casos de infeção, mais dois do que segunda-feira

A Madeira registou esta terça-feira mais dois casos de covid-19 - um no Funchal, outro no Porto Santo -, elevando para 42 o número de infetados pelo novo coronavírus no arquipélago, indicou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

A vice-presidente da instituição, Bruna Gouveia, disse, em videoconferência, que os doentes têm idades compreendidas entre os 10 e os 19 anos (Porto Santo) e os 30 e 39 anos (Funchal).

No caso do Porto Santo, a transmissão da covid-19 foi local, através de contacto com um doente já referenciado, elevando para dois o número de infetados naquela ilha.

No Funchal, trata-se de um madeirense que regressou recentemente de uma viagem aos Estados Unidos da América.

Do total de 42 casos confirmados da Região Autónoma da Madeira, 26 foram importados e apenas um doente permanece na unidade dedicada à covid-19 no Hospital Central do Funchal.

"Todos os restantes apresentam sintomas ligeiros e estão em isolamento no seu domicílio ou então em alojamento dedicado [hotéis requisitados pelo governo]", afirmou Bruna Gouveia.

O IASAÚDE reportou também 728 pessoas em vigilância ativa, entre as quais seis profissionais de saúde, e 1.699 em vigilância passiva.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 163 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%).

Dos infetados, 627 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.