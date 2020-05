Coronavírus: Mais 13 mortos e 257 infetados em Portugal nas últimas 24 horas

O número de mortos e infetados por coronavírus voltou a subir este sábado. Há 1396 mortos por coronavírus em Portugal, mais 13 que ontem. O número de infetados com o vírus é agora de 32203, mais 257 que esta quinta-feira.



A Região Norte continua a ser a mais afetada pela pandemia, com um total de 16739 infetados e 773 mortos. Segue-se a região da Grande Lisboa, com 10874 infetados e 354 óbitos por coronavírus.







Há 19186 pessoas recuperadas, mais 275.



O número de mortos por coronavírus continua a ser superior entre as mulheres, sendo 708 as vítimas mortais. Paralelamente, já morreram 688 homens vítimas da covid-19. O grupo etário mais afetado pela pandemia são as pessoas com mais de 80 anos.



O número de doentes internados é de 514, sendo 63 o número de doentes na Unidade de Cuidados Intensivos.