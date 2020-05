Coronavírus: Mais 14 mortos em Portugal e 297 novos casos

Portugal registou este domingo mais 14 mortos face ao dia de ontem totalizando assim 1410 vítimas mortais desde o início da pandemia. O número de infetados mantém-se perto da barreira dos 300 com 297 novos casos positivos nas últimas 24 horas num total de 32500 infetados.





A Região Norte soma um total de 16760 infetados e 784 mortos. Na região da Grande Lisboa, contabilizam-se 11142 infetados e 357 óbitos por coronavírus. Nove em cada dez novos casos são da região de LisboaA região Centro contabiliza 3744 casos de infeção e 238 vítimas mortais. A este número segue-se o Algarve, com 370 infetados e 15 mortos e a zona do Alentejo com 259 infetados e 1 óbito a registar, mantendo a zona do Alentejo os mesmos números deste sábado.Quando ao número de pessoas recuperadas, são 19409, mais 223 que no balanço anterior.O número de mortos por coronavírus continua a ser superior entre as mulheres, sendo 717 as vítimas mortais. Paralelamente, já morreram 693 homens vítimas da covid-19. O grupo etário mais afetado pela pandemia são as pessoas com mais de 80 anos.A registar este domingo há ainda uma vítima mortal por coronavírus, uma mulher, com idade compreendida entre os 20 e os 29 anos.O número de doentes internados é de 474, menos 40 que este sábado, sendo 64 o número de doentes na Unidade de Cuidados Intensivos, mais um do que no balanço anterior.O sintoma mais frequente do doente com covid-19 é a tosse (40%), seguindo-se a febre (29%), as dores musculares (21%), a cefaleia (20%) a fraqueza generalizada (15%) e, por fim, as dificuldades respiratórias (11%).