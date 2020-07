Coronavírus: Mais 339 infetados e três mortos nas últimas 24 horas em Portugal

Em 24 horas, foram registados mais 339 infetados e mais três mortos por Covid-19 em Portugal. Segundo o último boletim epidemiológico revelado pela Direção-Geral de Saúde, ao todo morreram 1.679 pessoas no nosso país. Contabilizam-se ainda 47.765 infetados.





81% dos novos casos registam-se na região de Lisboa e Vale do Tejo.No nosso país, 32.476 pessoas recuperaram da infeção pelo novo coronavírus. Em 24 horas, há mais 366 recuperados.Registam-se 476 pessoas internadas devido à Covid-19 e 72 estão em unidades de cuidados intensivos.A pandemia já provocou mais de 579 mil mortos e infetou mais de 13,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.