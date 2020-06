Coronavírus: mais 346 casos e 3 mortes em Portugal nas últimas 24 horas

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.520, mais três óbitos face a ontem (0,2%), quando estavam contabilizados 1.517, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta segunda-feira, 15 de junho.





O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,94% para 37.036, o que representa 346 novos casos em 24 horas. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,62% para 36.690.A taxa de crescimento do número de infetados é a mais elevada em seis dias (0,94% contra 0,62% ontem). Em termos absolutos o número de novos casos também subiu (346 contra 227 ontem).Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 300 novos casos (contra 206 ontem), o que representa 87% do total de casos no país e o nível mais elevado desde 9 de junho.Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,10%, uma descida face aos 4,13% de ontem e o valor mais baixo desde 8 de maio.No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 22.852 casos, mais 183 do que o reportado ontem (22.669) e o menor aumento desde 9 de junho.