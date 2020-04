Coronavírus: Marta Temido assume atrasos na entrega de ventiladores e kits de extração

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou que chegaram mais 900 mil testes e 920 mil zaragatoas a Portugal este sábado, assim como mais um milhão de máscaras cirúrgicas e 700 mil máscaras respiradores.



Na conferência de imprensa diária depois de revelados os dados mais recentes da pandemia covid-19, Marta Temido assumiu que a entrega dos kits de extração, "um dos componentes fundamentais", está atrasada. Também 508 ventiladores que deviam ter chegado a Portugal estão atrasados, devido à alteração da regulamentação de transportes na China que atrasou as entregas em cerca de 8 dias.





O número de mortes em Portugal devido à pandemia do

aumentou, este domingo, para os 504, tendo sido registadas 34 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

O boletim epidemiológico da

(DGS), distribuído diariamente, indica também que foram confirmados 598 novos casos de

, subindo o total de infetados para 16.585.

A governante defendeu, ainda, que o país "fez a preparação adequada" para fazer frase à crise provocada pelo novo coronavírus, tentando diariamente evitar que achas falhas dentro de um contexto de consumo brutal.novo coronavírusDireção-Geral da Saúdecovid-19

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.

Autor: Correio da Manhã