A ministra espanhola da igualdade, Irene Montero, a primeira pessoa do governo do país vizinho a ser infetada com o novo coronavírus, passou o período de quarentena, que iniciou a 12 de março, mas um novo teste recentemente realizado voltou a dar positivo.





Irene Montero "está bem e vai continuar de quarentena, a trabalhar a partir de casa", segundo revelou fonte do governo à RTVE.Recorde-se que depois da ministra da igualdade também Carolina Darias, ministra da política territorial e função pública, revelou ter contraído o novo coronavírus. Seguiu-se Carmen Calvo, vice-primeiro-ministro, que esteve internada numa clínica mas que entretanto já teve alta.