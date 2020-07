Coronavírus: Nove mortos e 328 infetados nas últimas 24 horas em Portugal

O número de mortos com coronavírus em Portugal aumentou em 9 este domingo, registando-se mais 328 infetados nas últimas 24 horas, segundo o mais recente boletim epidemiológico da DGS.





O Boletim da DGS refere que, no número de infetados, "os dados referentes à Autoridade de Saúde de Lisboa e Vale do tejo têm como fonte os dados agregados dos respetivos ACES". "Optou-se por esta fonte porque a não notificação laboratorial no SINAVE LAB por um parceiro privado em 3 dias da semana em curso originou cerca de 200 notificações cuja distribuição ainda carece de análise", explica a DGS.

Assim, o número total de óbitos por coronavírus em portugal é agora de 1614 e o de infetados é de 43 897.Contam-se ainda mais 15 pessoas internadas com Covid-19 nas últimas 24 horas (total de 504). O número de recuperados aumentou em 245, sendo agora de 29 017. O número de casos internados em Unidades de Cuidados Intensivos manteve-se (73).De referir que dos 328 novos casos, 254 são em Lisboa e Vale do Tejo (77,4%).