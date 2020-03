Coronavírus: Número de infetados na Madeira sobe para 12

A Madeira tem 12 casos confirmados de infeção por covid-19, mais três do que no domingo, anunciou esta segunda-feira o Instituto de Administração da Saúde da região autónoma (IASAÚDE), indicando que sete se encontram internados em situação estável.





Segundo a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, entre os 12 casos positivos, quatro são do género masculino e oito do género feminino, com idades entre os 20 e os 29 (dois), os 60 e os 69 anos (seis) e entre os 70 e 79 anos (quatro)."Sete estão internados na unidade de covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça em situação estável e sem cuidados intensivos, e cinco apresentam sintomas ligeiros em isolamento nos seus domicílios", referiu Bruna Gouveia em videoconferência, salientando que todos estes casos têm ligação fora da região: cinco da Holanda (5), dois dos Emirados Árabes Unidos, um do Reino Unido e quatro da região de Lisboa e Vale do Tejo.Oito dos 12 casos são portugueses residentes na Madeira, nomeadamente nos concelhos de Câmara de Lobos (três) e do Funchal (cinco).Dos 80 casos suspeitos, 68 deram negativo, e em vigilância ativa estão 459 pessoas, das quais 195 tiveram contatos com os casos confirmados. Em vigilância passiva nos respetivos domicílios estão 1.532 pessoas.Entre os profissionais de saúde em vigilância estão sete médicos, nove enfermeiros e três profissionais de outras áreas.Foram encaminhadas para quarentena 81 pessoas desembarcadas na região, 66 na Quinta do Lorde, no Caniçal, e 15 no Porto Santo, no hotel Praia Dourada.Até às 15:00 horas de hoje, a linha SRS-24 registou 103 chamadas e, desde 27 janeiro, já acumula 3.484 chamadas, 87 das quais foram encaminhadas para as autoridades de saúde.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral de Saúde.Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos.Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.