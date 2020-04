Coronavírus: Número de mortos em Portugal sobe para 470

O número de mortos e infetados por coronavírus em Portugal voltou a subir este sábado. Segundo os últimos dados, 470 pessoas já morreram de Covid-19, mais 35 do que na sexta-feira.





O número de infetados subiu para 15.987, mais 515 que ontem, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).De referir também que 1.175 pessoas estão internadas, das quais 233 nos cuidados intensivos.A DGS revela ainda que há mais 33 recuperados, num total de 266.Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.