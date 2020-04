O número de mortos por coronavírus em Portugal voltou a subir este domingo para 504, mais 34 do que na véspera.



Já o número de infetados subiu para 16.585 ou seja foram confirmados 598 novos casos, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Estão internados 1.175 doentes, dos quais 233 nos cuidados intensivos.





Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.