Coronavírus: Óbidos instala hospital de campanha em empresa de animação turística

Um hospital de campanha com 200 camas foi esta segunda-feira montado no concelho de Óbidos, nas instalações de uma empresa de animação turística, para dar apoio às estruturas regionais de saúde devido à pandemia de covid-19, anunciou a câmara.





O hospital, localizado em Olho Marinho, num espaço cedido pela empresa "Campo Aventura", poderá "ser utilizado assim que for necessário", informou a Câmara de Óbidos, no distrito de Leiria.Montado pela Proteção Civil de Óbidos, em colaboração com a delegação de saúde local e com o Centro Hospitalar do Oeste, o hospital de campanha era uma das medidas previstas nos planos de contingência das autoridades de saúde regionais.Citado num comunicado da autarquia, Humberto Marques disse esperar que "não seja necessário utilizar este hospital de campanha", garantindo, no entanto, que, "assim que for preciso", a estrutura, com capacidade para 200 doentes, está pronta para ser usada.Todos os recursos materiais e profissionais para o novo hospital serão da responsabilidade do Centro hospitalar do Oeste, que integra os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche.Tem uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemiaEm Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.Dos infetados, 201 estão internados, 47 dos quais em unidades de cuidados intensivos. Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 2 de abril.