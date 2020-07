Portugal regista mais 11 mortos devido à doença covid-19 do que na quinta-feira e mais 374 infetados, dos quais 300 na Região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).





Segundo o boletim epidemiológico diário da DGS, o número de mortos relacionados com esta doença respiratória infecciosa chegou esta sexta-feira aos 1.598, enquanto os casos de infeção confirmados desde o início da pandemia no país somam 43.156.O número de pessoas que recuperaram da infeção causada por um novo coronavírus subiu hoje para 28.424 (+327).O boletim diário foi divulgado ao fim da tarde, fora do horário habitual.