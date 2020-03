Coronavírus: PCP questiona Governo sobre “imagem agressiva” da PSP na capa da página de Facebook

A fotografia é a preto e branco e tem a legenda "Fique em casa, nós cuidamos da sua rua". A imagem é a de um grupo de polícias, com um agente em primeiro plano a empunhar uma espada desembainhada. É esta a imagem de capa da página de Facebook da PSP que está a gerar polémica nas redes sociais e fez um deputado do PCP questionar o Governo.

"A imagem de uma formação cujo comandante exibe uma espada desembainhada e onde se afirma que a PSP toma conta das ruas não é a forma mais adequada de uma Força de Segurança democrática se apresentar perante os seus concidadãos e não corresponde à relação de facto existente entre a PSP e a sociedade portuguesa", diz o deputado comunista António Filipe, numa pergunta enviada ao Ministério da Administração Interna.

Para António Filipe, trata-se de "imagem agressiva, quase bélica", contrária à que devia estar a ser partilhada pelas forças de segurança no estado de emergência em que o País de encontra.

"Particularmente numa situação de declaração de estdo de emergência, é fundamental que seja transmitida uma imagem das Forças de Segurança que não as apresentem como uma ameaça para os cidadãos mas como uma instituição com que os cidadãos se identifiquem e em quem possam confiar", defende o deputado, que pergunta ao Governo, através do Ministério da Administração Interna, "se não considera aconselhável que a PSP transmita através das redes sociais uma imagem mais positiva do que a que consta atualmente da sua página da rede social facebook".