Coronavírus: Portugal com 599 mortos e 18.091 casos positivos

O número de mortes em Portugal devido à pandemia do novo coronavírus subiu, esta quarta-feira, para os 599, tendo sido registadas 32 vítimas mortais nas últimas 24 horas.



O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), distribuído diariamente, indica também que foram confirmados 643 novos casos de covid-19, subindo o total de infetados para 18.091.





O continente europeu, com mais de 996 mil infetados e mais de 84 mil mortos, é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, contando 21.067 óbitos e mais de 162 mil casos confirmados.