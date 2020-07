Coronavírus: Portugal com mais 3 mortes e 312 casos em 24 horas

O número de vítimas mortais em Portugal devido à pandemia de Covid-19 subiu esta sexta-feira para 1.682, um aumento de três óbitos nas últimas 24 horas.





Foram confirmados desde o dia anterior 312 novos casos de infeção, elevando o total para 48.077. Registam-se 236 novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo: 75,6% do total.De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), há no País 32.790 recuperados do novo coronavírus, mais 314 nas últimas 24 horas.Há menos cinco internados em unidades de cuidados intensivos (de 72 para 67). Quanto a hospitalizados, registam-se 447.

A pandemia de Covid-19 já causou a morte a pelo menos 590.132 pessoas e infetou mais 13,8 milhões em todo o mundo.



Pelo menos 7.547.500 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.