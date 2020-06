Coronavírus: Portugal com mais 7 mortos e 310 infetados nas últimas 24 horas

Portugal regista esta quinra-feira 1.504 mortes relacionadas com a covid-19, mais 7 do que na quarta-feira, e 35.910 infetados, mais 310, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado maior número de surtos chegou-se hoje aos 14.161 casos infetados.

A região Norte continua a registar o maior número de infeções, totalizando 17.007, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 14.161, da região Centro, com 3.841, do Algarve (391) e do Alentejo (277).

Os Açores registam 143 casos de covid-19 e a Madeira contabiliza 90 casos confirmados, de acordo com o boletim hoje divulgado.