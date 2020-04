Coronavírus: Portugal regista 928 mortos e mais de 24 mil infetados

Portugal regista, esta segunda-feira, 928 mortos associados à covid-19, mais 25 do que no domingo.





O boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde indica ainda um total de 24.027 infetados pelo novo coronavírus, mais 163 casos em relação aos números apresentados na véspera.

Segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Bélgica, Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.