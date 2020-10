Coronavírus: Portugal regista mais 2.153 infetados e 13 mortes nas últimas 24 horas

Portugal ultrapassou este sábado a barreira dos 98 mil infetados com Covid-19, tendo-se registado nas últimas 24 horas mais 2.153 casos do novo coronavírus. O país tem agora 98.055 casos confirmados.





Este é o quarto dia consecutivo em que Portugal regista mais de dois mil novos casos.O número de vítimas mortais chegou aos 2.162, com mais 13 óbitos confirmados desde o dia anterior.De acordo com o boletim epidemiológico divulgado este sábado pela DGS, 57919 pessoas recuperaram da doença, 1853 delas nas últimas 24 horas.Relativamente aos internamentos, 1014 pessoas estão internadas, menos uma do que ontem, 148 das quais em cuidados intensivos (mais 4 que as registadas esta sexta-feira).A Região Norte concentra o maior número de novos casos registados este sábado, 950. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 871, a Região Centro, com 277 novos casos, o Alentejo com mais 27, e o Algarve, com 22.