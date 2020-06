Coronavírus: Portugal regista mais oito mortos e 229 casos confirmados

Portugal regista hoje mais oito mortes causadas pela covid-19 do que no domingo e mais 229 infetados, 188 dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgou hoje a Direção-Geral da Saúde. Há ainda mais 300 recuperados.

De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de mortos relacionadas com a covid-19 ascende hoje a 1.576 pessoas enquanto os casos confirmados desde o início da pandemia totalizam 42.141 infetados.



Há mais duas pessoas internadas e registaram-se dois novos internamentos na Unidade de Cuidados Intensivos.