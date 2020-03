Morreu mais uma pessoa vítima de coronavírus em Portugal. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro.





"Faleceu hoje no nosso Município a primeira vítima mortal do vírus Covid19", escreveu o autarca, deixando os "mais sentidos pêsames" à família.Esta quinta-feira, a DGS confirmou a terceira morte no País, não havendo até ao momento nenhuma informação oficial sobre óbito anunciado por Salvador Malheiro.Em atualização