Coronavírus: quase 900 escolas estão disponíveis em Portugal para receber alunos

Os trabalhadores dos serviços escolares e os alunos mais carenciados (escalão A) têm, desde esta segunda-feira, escolas disponíveis para os receber, no caso dos primeiros, e servir refeições, no caso dos segundos.

Ao todo são 876 escolas de referência (que incluem todos os níveis, desde o jardim de infância), divididas entre as 292 no Norte do País, 91 no Centro, 195 em Lisboa e Vale do Tejo, 66 no Alentejo e 232 no Algarve.

A lista está disponível no site da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE), que pode consultar aqui:

https://www.dgeste.mec.pt/index.php/destaque_1/escolas-de-referencia-para-o-servico-de-refeicoes-e-acolhimento-de-filhos-do-pessoal-hospitalar-e-de-emergencia/

E poderá ainda ser atualizada "sempre que se justifique".

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou no domingo o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.

Entre os casos identificados, 149 estão internados, dos quais 18 em unidades de cuidados intensivos, e há duas pessoas recuperadas.

A decisão de suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de hoje será reavaliada a 09 de abril.