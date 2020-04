Coronavírus: reclusos podem preferir não sair por não terem "para onde ir"

Há presos com mais de 65 anos ou portadores de doenças que beneficiariam da proposta de lei do Governo para libertar cerca de 1.200 presos que não vão querer ser libertados porque "não têm para onde ir", acredita a investigadora e professora do ISCTE Catarina Frois.



A professora lembra, em declarações ao Público, que muitos dos que podem beneficiar da medida "não têm rede de apoio" fora da prisão.