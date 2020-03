Coronavírus: Recolher obrigatório na Sérvia passa a durar 12 horas

A Sérvia anunciou este sábado ter alargado o horário do recolher obrigatório, que passa a ser das 17:00 às 05:00, numa medida mais rígida aplicada pelas autoridades para tentar conter no país a pandemia do novo coronavírus.





Em declarações hoje à imprensa, o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, anunciou que o recolher obrigatório passa, então, a durar 12 horas, das 17:00 às 05:00.Estas medidas são necessárias "para que se possa sobreviver", justificou o responsável, admitindo um alargamento do horário de recolher obrigatório para um total de 24 horas se os cidadãos continuarem a desrespeitar as regras.Desde quarta-feira e até agora vigorava na Sérvia um recolher obrigatório entre as 20:00 e as 05:00, bem como a interdição da circulação de pessoas com mais de 65 anos durante todo o dia.Entretanto, na sexta-feira, a Sérvia encerrou todas as passagens fronteiriças terrestres numa nova tentativa para conter a propagação do coronavírus.A medida começou a ser aplicada a partir das 08:00 locais de sexta-feira (07:00 em Lisboa) e apenas exclui o tráfego de camiões comerciais.A partir das 12:00 de sexta-feira foi ainda aplicada a proibição do transporte interurbano de autocarros e ferroviário.O novo coronavírus, classificado pela Organização Mundial de Saúde como pandemia, causou mais de 12 mil mortos em todo o mundo, depois de ter sido identificado pela primeira vez em dezembro de 2019.Ao todo, já foram detetados mais de 270 mil casos de infeção em 164 países e territórios.Segundo os dados mais recentes, na Sérvia existem 171 casos e uma morte confirmada.