Coronavírus: Reino Unido supera 12 mil mortes, mas óbitos podem ser 15% superiores

O Reino Unido registou 5.252 novos casos confirmados e 778 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, o que representa mais 910 casos e mais 61 óbitos do que o reportado na véspera, indicaram as autoridades de saúde britânicas.

Desde o início da pandemia, o número de casos registados no Reino Unido ascende a 93.873 e o número de vítimas mortais cifra-se em 12.107, sendo o quinto país com mais óbitos.

Mortes podem ser mais 15%

Esta terça-feira, contudo, o Gabinete Oficial de Estatística (ONS) publicou dados mais alargados que indicam que o número de mortes reportadas devido à covid-19 poderá ser inferior em cerca de 15% ao número real.

De acordo com os dados publicados pelo ONS, até 3 de abril tinham morrido 6.235 pessoas em Inglaterra e País de Gales com referências à covid-19 nas certidões de óbito, um número muito superior às mortes pela pandemia reportadas naquela data.

"Olhando para os dados de Inglaterra, isto é 15% superior aos números do Serviço Nacional de Saúde (NHS), uma vez que incluem todas as menções da covid-19 nas certidões de óbito, incluindo os casos suspeitos e as mortes fora de ambiente hospitalar", referiu o técnico do ONS Nick Stripe, citado pela Reuters.

Os dados divulgados diariamente pelo Governo apenas reportam as mortes em hospitais, excluindo os lares de idosos, por exemplo.