Coronavírus: saiba em que distritos se aplica a suspensão de visitas

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou sábado que o Governo decidiu suspender visitas a hospitais e prisões, além de encerrar escolas no norte do País com o objetivo de "evitar a propagação do surto de coronavírus, atrasar ao máximo o pico da epidemia e a redução do número total de casos". Este domingo, o número de casos positivos de infeção por Covid-19 em Portugal subiu para 25.



Segundo o Público, as medidas anunciadas pelo Governo, juntamente com a Direção Geral da Saúde, aplicam-se à área de influência da Administração Regional de Saúde Norte, cujos limites incluem as regiões do Alto Minho, Cávado, Ave, Área Metropolitana do Porto, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Douro e Terras de Trás-os-Montes. Ou seja, em causa estão os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança.