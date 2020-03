Coronavírus: Science4you disponibiliza instalações e doa máscaras e óculos de proteção

A Science4you disponibilizou esta segunda-feira as suas instalações e equipamentos para a produção de materiais de proteção contra a covid-19 e vai doar 1.000 máscaras e 1.000 óculos, anunciou a empresa portuguesa de brinquedos pedagógicos.





De acordo com uma nota de imprensa da Science4you, a empresa "demonstrou-se hoje totalmente disposta a disponibilizar de forma gratuita qualquer área das suas instalações (10.000 m2) e dos meios ao seu dispor para a produção de materiais que auxiliem e aumentem as ferramentas de prevenção face à covid-19".A Science4you dispõe, nomeadamente, de salas de produção e máquinas de enchimento automáticas que podem ser utilizadas no enchimento de gel desinfetante.As suas instalações incluem quatro linhas de montagem que podem ser usadas para outras operações ou para a produção de materiais como máscaras de proteção."Para complementar este apoio, a Science4you está ainda disponível para doar 1.000 máscaras de proteção M1 e 1.000 óculos de proteção individual", disse a empresa.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 15.100.Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.O país encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.