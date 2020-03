Coronavírus: Setúbal ativa plano de emergência distrital

O distrito de Setúbal ativou este domingo o plano de emergência distrital devido à pandemia da covid-19, que entrará em vigor às 00:00 de segunda-feira, depois de uma reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC).

Em comunicado, a CDPC refere que o plano "representa um reforço do compromisso de combate à covid-19 na região, com implementação de medidas específicas ainda mais restritivas" e diz que as medidas serão divulgadas em breve.

"Em face das situações que têm sido reportadas em todo o distrito, que colocam em causa as medidas implementadas no estado de emergência, a comissão distrital deliberou ainda que passa a coordenar e dirigir o controlo e o comando operacional de toda a situação no distrito", pode ler-se no documento.

A decisão foi tomada hoje de manhã, em reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil, entre a presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, que preside igualmente a entidade, e a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar.

A CDPC reforça ainda o apelo das autoridades para que, em particular nesta fase de mitigação da covid-19, a população se mantenha em casa, em isolamento profilático, com vista a travar a disseminação do vírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 667 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 31.000.

Dos casos de infeção, pelo menos 134.700 são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 119 mortes, mais 19 do que na véspera (+19%), e registaram-se 5.962 casos de infeções confirmadas, mais 792 casos em relação a sábado (+15,3%).

Dos infetados, 486 estão internados, 138 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.