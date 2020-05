Coronavírus: Suécia altera estratégia após espiral de mortes em idosos

A Suécia vai fazer alterações à estratégia de combate ao covid-19, a qual tem sido algo polémica pela resistência à aplicação de políticas de confinamento, destoando do resto da Europa. Face ao recente disparar do número de mortes entre os cidadãos mais velhos, o país nórdico vai reforçar a proteção a esta franja da população.

O Governo sueco pretende despender 2,2 mil milhões de coroas suecas (2,07 mil milhões de euros) para aumentar o número de funcionários que cuidam dos idosos, uma vez que metade dos cidadãos com mais de 70 anos que morreram com covid-19 na Suécia estavam instalados em unidades de cuidados de saúde, dizem as estatísticas do país.

Paralelamento, o estado planeia dar quase a mesma quantia - 2 mil milhões de coroas suecas - para compensar as autoridades locais pelos custos extra que tiveram ao lidar com a pandemia.

Até segunda-feira, a Suécia registava 3.256 mortes por covid-19. A abordagem do país a lidar com a pandemia tornou-se motivo de debate pois, em vez de restringir severamente as deslocações da população, confiou nos cidadãos para manter a distância social que lhes confere segurança. Ginásios, escolas, restaurantes e lojas permaneceram sempre abertas durante a proliferação da pandemia.

Desta forma, a Suécia quis proteger-se em termos económicos, mas a taxa de mortalidade ascende aos 32 indivíduos por cada 100.000 habitantes, acima dos 24 registados nos Estados Unidos e dos 9 que se verificam na vizinha Dinamarca. O epidemiologista de referência no país, Anders Tegnell, defende que o confinamento não ajudará a combater uma pandemia, apenas adiará os efeitos de uma situação com a qual se deve lidar a pensar no longo-prazo.