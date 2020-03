Coronavírus: TAP tem dois voos previstos para trazer portugueses de Angola

A TAP tem previstos dois voos, na quarta-feira e no sábado, para apoiar portugueses que estão em Angola e desejam regressar a Portugal, informou o Consulado-Geral de Portugal em Luanda no seu site.





Angola fechou fronteiras à circulação de pessoas desde as 00:00 de 20 de março, durante pelo menos 15 dias, para tentar travar a propagação da pandemia de covid-19, mas tem autorizado alguns voos excecionais para permitir o regresso de cidadãos estrangeiros aos seus países, bem como a entrada de cidadãos angolanos.No caso do voo TAP agendado para quarta-feira, os interessados deverão consultar os canais comerciais da transportadora aérea.Os preços deste voo, a que a Lusa teve acesso, variam aproximadamente entre 1.500 euros em classe económica e 2.630 em classe executiva.Para o voo previsto para sábado, os interessados devem contactar a agência ISDTravel (www.isdtravel.pt) para obter mais detalhes sobre reservas e pagamentos.O consulado indica também que a TAP está a fazer um levantamento dos passageiros afetados pela suspensão de voos entre Angola e Portugal, devendo os cidadãos que pretendem regressar a Portugal preencher o formulário disponibilizado pela companhia aérea.Este país africano anunciou hoje o seu terceiro caso confirmado de infeção pelo novo coronavírus. Os três casos até agora registados em Angola são cidadãos angolanos que viajaram de Portugal na semana passada.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.O continente africano registou mais de 50 mortes devido ao novo coronavírus, ultrapassando os 1.700 casos em 45 países e territórios, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia da covid-19.