A imprensa norte-americana noticia este domingo que um tigre no jardim zoológico do Bronx, em Nova Iorque, testou positivo ao novo coronavírus, podendo ser o primeiro caso confirmado da doença num animal nos Estados Unidos.





O felino, de 4 anos, é uma fêmea, originária da Malásia. Três outros tigres e três leões africanos têm tosse seca mas, segundo os responsáveis do zoo, que está fechado desde o dia 16 de março, devem todos recuperar.O caso positivo de covid-19 no tigre foi confirmado pelo laboratório dos Serviços Nacionais de Veterinária do país.