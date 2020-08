Coronavírus: Três mortos e 244 infetados nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista esta segunda-feira mais 3 mortos e 244 novos casos de coronavírus em 24 horas.



No total há agora 58.012 infetados e 1822 vítimas mortais.



76 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, aumentando o total para 41961.



Relativamente ao dia anterior, há mais 8 pessoas internadas, num total de 349 doentes. O número de doentes em unidades de cuidados intensivos mantém-se nos 41.



Sobre os casos confirmados, 31 929 dizem respeito a indivíduos do sexo feminino e 26083 do sexo masculino.



Na habitual conferência de imprensa aos jornalistas, o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou que a taxa de letalidade global encontra-se esta segunda-feira nos 3,1%.



"Estamos mais preparados, conseguimos preparar-nos melhor", referiu o Secretário de Estado num balanço da pandemia, que contou com o reforço de 4500 profissionais de saúde para uma maior resposta do SNS.



Foi anunciada a publicação da atualização da norma 4, que permitirá aos doentes a recuperar em domicílio fazerem autoreporte, numa medida que pretende aliviar a carga do sistema.