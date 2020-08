Coronavírus: Um morto e 320 infetados nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou este domingo mais uma morte e 320 infetados por coronavírus.





Relativamente ao número de óbitos,

o número total sobe para 1819

, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo.casos de infeção.A região de Lisboa e Vale do Tejo registou nas últimas 24 horasinfeções, contabilizando um total decasos, não tendo registado óbitos, de um total de. O Norte também tem vindo a crescer no número de casos e este domingo regista um óbito.De acordo com o boletim, houve maisdoentes recuperados, totalizandocasos de recuperação.O boletim da DGS de hoje revela que há maispessoas internadas e maisdoente em cuidados intensivos em relação a sábado.As autoridades de saúde têm sob vigilânciapessoas (maisdo que na véspera).Os dados indicam ainda que houvehomens emulheres infetados desde o início da pandemia.Do total de vítimas mortais,são homens esão mulheres.