Coronavírus: Universidade de Oxford inicia testes de vacina em humanos esta quinta-feira

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, anunciou que um grupo de investigadores da Universidade de Oxford vai iniciar, estata quinta-feira, os em testes humanos de uma possível vacina contra o novo coronavírus.





"Hoje, estou a disponibilizar 20 milhões de libras [22,6 milhões de euros] à equipa de Oxford para os financiar seus ensaios clínicos. A equipa acelerou o processo", disse o governante em conferência de imprensa, assumindo: "a vantagem de ser o primeiro país a desenvolver uma vacina é tão grande que estamos a investir tudo nisso".Ainda assim, o governante recordou que, no cenário mais optimista, a vacina só chegaria ao mercado em setembro deste ano e, como tal, mantém-se a necessidade da população permanecer em casa.O número de óbitos durante a pandemia de covid-19 no Reino Unido subiu para 17.337 após ter sido registada a morte de mais 823 pessoas infetadas nas últimas 24 horas. O número total de casos de contágio, contabilizado até às 09h00 de hoje, é agora de 129.044, mais 4.301 do que no dia anterior.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 558 mil doentes foram considerados curados.