Coronavírus: Zoo do Bronx tem mais quatro tigres e três leões infetados

O Jardim Zoológico do Bronx, em Nova Iorque, revelou, esta quinta-feira, que o espaço conta com oito animais infetados. No início de abril, foi revelado que Nádia, uma tigre fêmea de quatro anos, tinha sido infetada pelo novo coronavírius no início do mês. Agora, soube-se que há mais quatro tigres e três leões africados que testaram positivo para covid-19, depois de serem analisadas amostras fecais.



"Os oito felinos continuam bem. Eles estão a comportar-se normalmente, a comer bem e a tosse está a diminuir de forma satisfatória", revelou o zoo num comunicado.