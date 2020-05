Foi encontrado ao início da tarde desta sexta-feira o corpo de uma mulher no rio Tejo, junto a Santa Apolónia.





As autoridades estão a caminho do local.O alerta terá sido dado por um popular que informou as autoridades.Recorde-se que decorrem desde quinta-feira buscas pela jovem de 23 anos que terá sido morta por um colega de faculdade.Em atualização