Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Correio da Manhã avança que Secretário de Estado meteu cunha para favorecer empresa do ex-sócio João Paulo Rebelo pediu encomenda a autarcas do Centro. Presidente da Câmara de Viseu envia email a assumir as pressões.





• Foto: Ricardo Jr.