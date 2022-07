Correr "ao contrário" é o melhor treino para um coração saudável

A caminhada nórdica teve origem na Finlândia, e consiste em andar com os pés ao contrário dos braços, ou seja, o pé direito trabalha com o braço esquerdo e vice-versa. Este exercício é benéfico para quem gosta de subir ou descer colinas, já que é um treino de baixa intensidade, mas também se provou essencial para pacientes com doenças coronárias, que causam insuficiência nos vasos sanguíneos encarregues de irrigar o coração. Leia o artigo na íntegra na Must